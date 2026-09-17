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Опубликовано 17 сентября, 12:53

Подросток, задушивший проводом сверстницу, оказался сыном чиновника из Чувашии

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пятнадцатилетнего сына бывшего заместителя главы администрации Мариинско-Посадского округа арестовали по обвинению в убийстве сверстницы в Чебоксарах. О родстве подростка с чиновником сообщает телеграм-канал Mash.

Подозреваемый. Фото © Telegram / Mash

Подозреваемый. Фото © Telegram / Mash

На момент преступления отец обвиняемого ещё занимал свой пост в администрации, но позднее подал в отставку. Школьнику предъявили обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ — убийство. Калининский районный суд Чебоксар 3 сентября отправил его под стражу на два месяца.

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Напомним, тело 15-летней школьницы обнаружили вечером 1 сентября в квартире на проспекте Тракторостроителей в Чебоксарах. По версии регионального управления СК, между подростками произошёл конфликт, во время которого юноша задушил знакомую проводом от зарядного устройства.

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Татьяна Миссуми
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