Подросток, задушивший проводом сверстницу, оказался сыном чиновника из Чувашии

Пятнадцатилетнего сына бывшего заместителя главы администрации Мариинско-Посадского округа арестовали по обвинению в убийстве сверстницы в Чебоксарах. О родстве подростка с чиновником сообщает телеграм-канал Mash.

Подозреваемый. Фото © Telegram / Mash

На момент преступления отец обвиняемого ещё занимал свой пост в администрации, но позднее подал в отставку. Школьнику предъявили обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ — убийство. Калининский районный суд Чебоксар 3 сентября отправил его под стражу на два месяца.

Напомним, тело 15-летней школьницы обнаружили вечером 1 сентября в квартире на проспекте Тракторостроителей в Чебоксарах. По версии регионального управления СК, между подростками произошёл конфликт, во время которого юноша задушил знакомую проводом от зарядного устройства.