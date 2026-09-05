Москвич установил скрытую камеру в квартире бывшей жены и избежал наказания

Житель города Московский в Новой Москве тайно установил скрытую камеру в коридоре квартиры своей бывшей супруги, замаскировав прибор под флеш-накопитель в роутере, сообщает сайт MK.ru. По данным издания, после развода мужчина регулярно навещал сына, во время одного из визитов он и установил шпионское устройство.

Бывшая жена обнаружила камеру и обратилась в полицию. Против горе-шпиона возбудили уголовное дело о незаконном собирании сведений о частной жизни, однако из-за истечения срока давности мировой суд освободил его от уголовной ответственности.

Ранее юрист предупредила, что неправильная установка видеокамеры возле квартиры может обернуться штрафом или даже тюремным сроком до двух лет. Скрытая съёмка соседей или бывших супругов без их согласия попадает под действие уголовного законодательства.