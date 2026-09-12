Москвичам рассказали, когда батареи в домах станут горячими

Отопление в Москве могут начать включать в последние дни первой декады октября. Такой прогноз дал в своём телеграм-канале синоптик Михаил Леус.

По его расчётам, среднесуточная температура воздуха опустится ниже плюс восьми градусов примерно на четыре-пять дней позже климатической нормы. Резких похолоданий, способных ускорить начало отопительного сезона, пока не ожидается.

«Каких-либо экстремальных холодных вторжений, вынуждающих включение отопления раньше обычных сроков, в этот период не просматривается», — написал Леус.

Метеорологическая осень пришла в Москву 6 сентября — на четыре дня позднее обычного. Сентябрь пока теплее климатической нормы примерно на 1,3 градуса, умеренная погода может сохраниться и в начале октября.

Решение о подаче тепла принимают городские власти с учётом фактической температуры и прогноза. Обычно отопление включают, когда среднесуточная температура держится ниже плюс восьми градусов пять дней и ожидается дальнейшее похолодание. Первыми тепло получают социальные учреждения, затем — жилые дома.

Ранее терапевт назвала 10 правил для здоровья наступившей осенью. Так, следует придерживаться сбалансированного питания: есть больше овощей, зелени и фруктов, следить за достаточным количеством белка в рационе. При этом холод и сильный ветер нельзя считать непосредственной причиной инфекционного заболевания. Его вызывают вирусы, бактерии и другие инфекционные агенты. Однако переохлаждение или промокание могут стать провоцирующими факторами.