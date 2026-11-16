37-летнюю жительницу Москвы госпитализировали с ожогами в паховой области после домашней попытки сделать интимную депиляцию по методу «из интернета». Об этом сообщил SHOT.

По данным канала, женщина решила повторить процедуру, о которой прочитала на одном из сайтов, и использовала расплавленную свечу вместо косметического состава. Когда он застыл на коже, москвичка попыталась размягчить его феном, чтобы удалить, но боль усилилась. Женщина вызвала скорую помощь. В больнице ей диагностировали ожоги и оказали помощь.

Ранее Life.ru рассказывал, что попытка омолодить лицо с помощью лимонного сока, соды или популярных бьюти-лайфхаков из соцсетей может серьёзно навредить коже. Вместо ожидаемой гладкости и свежести человек рискует получить химические ожоги, пигментные пятна, раздражение и даже обострение акне.