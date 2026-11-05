Не спешите снова душиться: Парфюмер объяснила, почему любимый аромат улетучивается
Парфюмер Борисова: Для стойкости духов перед нанесением можно увлажнить кожу
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru
Если любимые духи перестали ощущаться уже через несколько часов после нанесения, не стоит спешить снова пользоваться флаконом. Чаще всего аромат никуда не исчезает, просто мозг постепенно привыкает к знакомому запаху, хотя окружающие по-прежнему могут его чувствовать. Об этом Life.ru рассказала парфюмер, эксперт «Лэтуаль» Анна Борисова.
По словам специалиста, такое явление называется обонятельным привыканием и может возникнуть уже в первые минуты после нанесения духов. Особенно часто с ним сталкиваются любители насыщенных, интенсивных композиций, к которым обоняние адаптируется достаточно быстро.
Мозг быстро адаптируется к высокой концентрации запаха и приглушает чувствительность рецепторов. Поэтому любители ярких парфюмов со временем перестают чувствовать их на себе вообще и наносят всё больше и больше.
Например, к обеду человек может практически перестать замечать утренний парфюм, тогда как коллега, только вошедший в кабинет, всё ещё почувствует его шлейф. Поэтому эксперт советует не торопиться с повторным нанесением, а сначала попросить кого-нибудь оценить интенсивность запаха с небольшого расстояния. Если же один и тот же аромат используется ежедневно, можно на несколько дней заменить его другим, а затем вернуться к любимому флакону.
Стойкость духов также зависит от их состава. Парфюмерные композиции включают верхние, средние и базовые ноты, которые испаряются с разной скоростью. Первые обычно ощущаются сразу после нанесения, средние раскрываются позднее, а базовые способны сохраняться дольше остальных. Поэтому формулы с выраженными древесными, амбровыми и мускусными компонентами нередко отличаются более продолжительным звучанием.
«Для стойкости на весь день выбирайте парфюм с амброво-древесными материалами, ванилью, бобами тонка, гурманскими нотами, кожаные, древесные», — посоветовала специалист.
Проверить, как долго сохраняется понравившаяся композиция, можно с помощью бумажного блоттера или обычной салфетки. Для этого Борисова рекомендует нанести на бумагу немного парфюма, записать время и периодически оценивать его запах. Однако результат такого испытания не стоит считать точным показателем стойкости на коже, поскольку один и тот же аромат на разных поверхностях может вести себя по-разному.
Немаловажную роль играет и состояние кожи. На сухой поверхности парфюм способен испаряться быстрее, поэтому эксперт советует предварительно воспользоваться увлажняющим кремом или лосьоном без выраженной отдушки. Лучше делать это после душа: сначала нанести уходовое средство, дождаться его впитывания и только затем распылить духи.
Место нанесения также влияет на продолжительность звучания аромата. Традиционно парфюм используют на запястьях, шее, сгибах локтей и за ушами, однако более высокая температура этих участков способствует испарению летучих компонентов. По словам Борисовой, на волосах и одежде запах может сохраняться дольше благодаря более низкой температуре поверхности.
«Для того чтобы парфюм держался дольше, мы наносим его на волосы и одежду. Там температура гораздо ниже, чем температура тела», — отметила парфюмер.
При этом обычные спиртовые духи могут пересушивать волосы, поэтому для них лучше выбирать специальные парфюмированные средства. С одеждой тоже стоит соблюдать осторожность: перед распылением необходимо убедиться, что композиция не оставляет пятен на ткани.
Ещё одна распространённая ошибка заключается в растирании запястий сразу после нанесения духов. Эксперт рекомендует отказаться от этой привычки, поскольку трение нагревает кожу и может ускорять испарение наиболее летучих компонентов. Лучше просто дать аромату высохнуть естественным образом.
«Универсального количества распылений не существует. Например, лёгкую цитрусовую туалетную воду и насыщенный восточный парфюм окружающие могут ощущать совершенно по-разному даже при одинаковой дозировке. Для начала можно ограничиться одним-двумя распылениями, особенно если аромат насыщенный», — заключила Борисова.
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