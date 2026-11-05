Если любимые духи перестали ощущаться уже через несколько часов после нанесения, не стоит спешить снова пользоваться флаконом. Чаще всего аромат никуда не исчезает, просто мозг постепенно привыкает к знакомому запаху, хотя окружающие по-прежнему могут его чувствовать. Об этом Life.ru рассказала парфюмер, эксперт «Лэтуаль» Анна Борисова.

По словам специалиста, такое явление называется обонятельным привыканием и может возникнуть уже в первые минуты после нанесения духов. Особенно часто с ним сталкиваются любители насыщенных, интенсивных композиций, к которым обоняние адаптируется достаточно быстро.

Мозг быстро адаптируется к высокой концентрации запаха и приглушает чувствительность рецепторов. Поэтому любители ярких парфюмов со временем перестают чувствовать их на себе вообще и наносят всё больше и больше. Анна Борисова Парфюмер, эксперт «Лэтуаль»

Например, к обеду человек может практически перестать замечать утренний парфюм, тогда как коллега, только вошедший в кабинет, всё ещё почувствует его шлейф. Поэтому эксперт советует не торопиться с повторным нанесением, а сначала попросить кого-нибудь оценить интенсивность запаха с небольшого расстояния. Если же один и тот же аромат используется ежедневно, можно на несколько дней заменить его другим, а затем вернуться к любимому флакону.

Стойкость духов также зависит от их состава. Парфюмерные композиции включают верхние, средние и базовые ноты, которые испаряются с разной скоростью. Первые обычно ощущаются сразу после нанесения, средние раскрываются позднее, а базовые способны сохраняться дольше остальных. Поэтому формулы с выраженными древесными, амбровыми и мускусными компонентами нередко отличаются более продолжительным звучанием.

«Для стойкости на весь день выбирайте парфюм с амброво-древесными материалами, ванилью, бобами тонка, гурманскими нотами, кожаные, древесные», — посоветовала специалист.

Проверить, как долго сохраняется понравившаяся композиция, можно с помощью бумажного блоттера или обычной салфетки. Для этого Борисова рекомендует нанести на бумагу немного парфюма, записать время и периодически оценивать его запах. Однако результат такого испытания не стоит считать точным показателем стойкости на коже, поскольку один и тот же аромат на разных поверхностях может вести себя по-разному.

Немаловажную роль играет и состояние кожи. На сухой поверхности парфюм способен испаряться быстрее, поэтому эксперт советует предварительно воспользоваться увлажняющим кремом или лосьоном без выраженной отдушки. Лучше делать это после душа: сначала нанести уходовое средство, дождаться его впитывания и только затем распылить духи.

Место нанесения также влияет на продолжительность звучания аромата. Традиционно парфюм используют на запястьях, шее, сгибах локтей и за ушами, однако более высокая температура этих участков способствует испарению летучих компонентов. По словам Борисовой, на волосах и одежде запах может сохраняться дольше благодаря более низкой температуре поверхности.

«Для того чтобы парфюм держался дольше, мы наносим его на волосы и одежду. Там температура гораздо ниже, чем температура тела», — отметила парфюмер.

При этом обычные спиртовые духи могут пересушивать волосы, поэтому для них лучше выбирать специальные парфюмированные средства. С одеждой тоже стоит соблюдать осторожность: перед распылением необходимо убедиться, что композиция не оставляет пятен на ткани.

Ещё одна распространённая ошибка заключается в растирании запястий сразу после нанесения духов. Эксперт рекомендует отказаться от этой привычки, поскольку трение нагревает кожу и может ускорять испарение наиболее летучих компонентов. Лучше просто дать аромату высохнуть естественным образом.

«Универсального количества распылений не существует. Например, лёгкую цитрусовую туалетную воду и насыщенный восточный парфюм окружающие могут ощущать совершенно по-разному даже при одинаковой дозировке. Для начала можно ограничиться одним-двумя распылениями, особенно если аромат насыщенный», — заключила Борисова.