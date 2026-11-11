Российские войска в ночь на 11 ноября нанесли комбинированные удары по транспортной и энергетической инфраструктуре Одесской области. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, под атакой оказались мосты в Затоке и Маяках, а также крупные электроподстанции региона. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

Удары наносились практически одновременно по объектам в разных частях области. В атаке применялись крылатые ракеты, управляемые авиабомбы и беспилотники. Главными целями он назвал транспортные переправы через Днестр и Днестровский лиман.

«Российские войска одновременно воздействуют на два ключевых элемента инфраструктуры Одесской области — транспортные коммуникации и электроснабжение. Мосты в Маяках и Затоке обеспечивают сообщение южных районов с остальной Украиной», — пояснил Лебедев.

Удары также затронули энергетические объекты. Минобороны России сообщило о поражении двух электроподстанций напряжением 110 и 330 кВ в Маяках и Усатово. Ещё одна подстанция была поражена в Кривом Роге Днепропетровской области.