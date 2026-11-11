На днепропетровском направлении российские военнослужащие несколько дней вводили подразделения ВСУ в заблуждение с помощью захваченной рации, передавая им неверные указания. Об этом рассказал командир штурмового отделения группировки «Центр» Андрей Мороз.

По его словам, украинские связисты развернули узел связи в плохо замаскированном блиндаже. Их местонахождение обнаружили операторы беспилотников. После ударов FPV-дронов российский штурмовик обследовал позицию и забрал оттуда радиостанции и автоматы.

Находки передали командованию. В памяти одного из устройств сохранились журнал вызовов и контакты абонентов, а связь позволяла обращаться к собеседникам напрямую. Этим, как утверждает Мороз, воспользовались для передачи дезинформации под видом сообщений от сослуживцев и начальства.

«Выходили на врагов, и от имени их командования и сослуживцев давали ложную информацию, вели туда, куда нужно нам», — рассказал военный.

По его словам, радиоигра продолжалась несколько дней, а указания позволяли заманивать украинских военнослужащих в ловушки.