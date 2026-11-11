«Да там всё чисто»: ВС РФ с трофейной рацией сутками водили группы ВСУ по ловушкам
Военные РФ с помощью трофейной рации несколько дней вводили ВСУ в заблуждение
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
На днепропетровском направлении российские военнослужащие несколько дней вводили подразделения ВСУ в заблуждение с помощью захваченной рации, передавая им неверные указания. Об этом рассказал командир штурмового отделения группировки «Центр» Андрей Мороз.
По его словам, украинские связисты развернули узел связи в плохо замаскированном блиндаже. Их местонахождение обнаружили операторы беспилотников. После ударов FPV-дронов российский штурмовик обследовал позицию и забрал оттуда радиостанции и автоматы.
Находки передали командованию. В памяти одного из устройств сохранились журнал вызовов и контакты абонентов, а связь позволяла обращаться к собеседникам напрямую. Этим, как утверждает Мороз, воспользовались для передачи дезинформации под видом сообщений от сослуживцев и начальства.
«Выходили на врагов, и от имени их командования и сослуживцев давали ложную информацию, вели туда, куда нужно нам», — рассказал военный.
По его словам, радиоигра продолжалась несколько дней, а указания позволяли заманивать украинских военнослужащих в ловушки.
Накануне Life.ru рассказывал о другом случае использования захваченной радиостанции: по словам российского разведчика, через неё в течение 12 часов прослушивали запросы украинских военных об эвакуации с соседней позиции.