Трофейная радиостанция помогла российским разведчикам узнать о происходящем на соседней позиции украинских военных, расположенной всего в нескольких десятках метров. В течение 12 часов бойцы наблюдали за переговорами противника и слышали, как военнослужащие ВСУ в панике запрашивали эвакуацию после потери опорного пункта. Подробностями операции поделился с РИА «Новости» командир разведывательного взвода с позывным Сэм.

По его словам, российские военнослужащие заняли одну из позиций противника во время разведки боем. При осмотре укрепления они обнаружили радиостанцию, которая позволила прослушивать переговоры украинских подразделений с соседним опорным пунктом. Расстояние между позициями составляло около 40 метров.

Разведчики продолжали наблюдение больше половины суток, в том числе ночью. За это время они неоднократно слышали просьбы украинских военных прислать помощь и организовать эвакуацию.

«Мы взяли опорный пункт, провели разведку боем. Нашли радиостанцию и внимательно её слушали. Слышали, как они паниковали, просили эвакуацию», — рассказал Сэм.

Командир уточнил, что российским военнослужащим разрешили покинуть занятую позицию после продолжительного наблюдения. В этот момент бойцы ВСУ начали отходить с соседних укреплений, и разведчики заметили перемещение противника.

По словам Сэма, на первом опорном пункте находились шестеро украинских военнослужащих, двое из которых впоследствии покинули позицию. Ещё четверо пытались отойти со второго укрепления. В результате боя российская сторона заявила об уничтожении десяти военнослужащих ВСУ.

Как отметил собеседник агентства, возможность прослушивать переговоры противника позволила российским разведчикам следить за обстановкой на соседней позиции и дождаться момента, когда украинские военные начали отходить.

Ранее Life.ru писал, что трое украинских военнослужащих после серии взрывов потеряли ориентиры и вместо собственных подразделений вышли на российские позиции в Запорожской области. Между группами завязалась перестрелка, в результате которой двое бойцов ВСУ погибли.