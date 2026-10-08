Трое военнослужащих ВСУ после взрывов потеряли ориентиры и случайно вышли на российские позиции в Запорожской области, приняв их за свои. В результате завязавшегося стрелкового боя двое украинских солдат были уничтожены. Об этом РИА «Новости» рассказал стрелок группировки войск «Восток» с позывным Мельник.

По словам бойца, инцидент произошёл после штурма одного из населённых пунктов. Российские военные закрепились в лесополосе и получили информацию о приближении противника.

После огневого воздействия украинская группа начала отступать. Однако трое бойцов выбрали неверное направление и вместо своих сослуживцев наткнулись на подразделение ВС РФ.

«Ну, зашли — и привет, а мы здесь. У нас завязался стрелковый бой, и мы их двоих уничтожили», — рассказал Мельник.

Ранее Life.ru рассказывал о другом случае, когда двое украинских военных перепутали позиции и подошли к российским бойцам попросить сигарет. Как сообщил военнослужащий с позывным Ангел, противники не сразу поняли, к кому попали, и в итоге сдались в плен. Ещё один эпизод произошёл при освобождении Зелёного, где российские штурмовики использовали трофейные рации для прослушивания переговоров ВСУ. Благодаря перехватам командование получало сведения о расположении укреплений и передвижениях украинских подразделений.