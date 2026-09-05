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Опубликовано 5 сентября, 10:29

Не успели дойти до позиций: Дроны «Востока» настигли пехоту и укрепления ВСУ

Операторы БПЛА «Востока» сорвали переброску резервов ВСУ в Запорожье

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Российские операторы беспилотников группировки войск «Восток» сорвали переброску резервов ВСУ к опорным пунктам в Запорожской области. Об этом информировали в Минобороны РФ.

По данным ведомства, военные выявили опорные пункты противника и несколько групп пехоты, выдвигавшихся к позициям. ВСУ пытались перебросить резервы на передовую, однако в результате ударов были поражены укрепления и группы военнослужащих.

Кроме того, российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ с помощью реактивной системы залпового огня «Град».

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Ранее Минобороны России сообщило, что рядовой Камиль Ильясов в составе разведгруппы уничтожил склад с наземными роботизированными транспортными комплексами ВСУ. Во время рейда в тыловом районе он выявил пункт управления такими системами, после дополнительного наблюдения установил расположение живой силы и постов охраны, а затем выбрал подходящий момент для удара. Ночью военнослужащий атаковал объект, в результате чего были ликвидированы расчёты наземных комплексов, техника, а также хранилища с боеприпасами и продовольствием.

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Юрий Лысенко
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