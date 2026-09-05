Российский боец взорвал склад с робототехникой и боеприпасами в тылу ВСУ

Российский военнослужащий Камиль Ильясов в составе диверсионно-разведывательной группы уничтожил склад с наземными роботизированными транспортными комплексами ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, во время разведки в тыловом районе противника рядовой обнаружил пункт управления роботизированными системами. После дополнительного наблюдения он установил расположение личного состава, постов контроля и дождался подходящего момента для атаки.

В ночное время Ильясов нанёс удар по объекту. В результате операции были уничтожены расчёты наземных роботизированных комплексов, склад техники, а также хранилища с боеприпасами и продовольствием.

В Минобороны отметили, что противник потерял подготовленных операторов, дорогостоящее оборудование и возможность оперативно доставлять материальные средства к линии боевого соприкосновения.

Кроме того, в военном ведомстве рассказали о действиях ефрейтора Руслана Дандурова, который во время штурма позиции ВСУ вывел группу из-под пулемётного огня, обошёл укрепление противника и уничтожил расчёт гранатами. Его действия позволили подразделению занять опорный пункт и продолжить продвижение.

Ранее Life.ru писал, что российский боец с позывным Берёза выжил после атаки украинского беспилотника «Баба-яга», занял опорный пункт ВСУ и вернулся к своим с пленным. По словам сослуживцев, после нескольких сбросов дрона его считали погибшим.