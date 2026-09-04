Заводы, склады и логистические узлы: ВС РФ нанесли 18 ударов по тылам ВСУ за неделю

Один массированный и 17 групповых ударов нанесли Вооружённые силы России по объектам на территории Украины с 29 августа по 4 сентября. Итоги недели представило Минобороны РФ.

Для поражения целей применялись высокоточное оружие наземного и воздушного базирования, а также беспилотники большой дальности. Под удары попали предприятия украинского военно-промышленного комплекса, логистические центры и объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, которые использовались ВСУ.

Кроме того, поражены цеха производства и места хранения дронов и комплектующих, склады боеприпасов, топлива и материальных средств. В списке целей также указаны пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников.