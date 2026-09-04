Заводы, склады и логистические узлы: ВС РФ нанесли 18 ударов по тылам ВСУ за неделю
Минобороны сообщило о 18 ударах по военным объектам Украины за неделю
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Один массированный и 17 групповых ударов нанесли Вооружённые силы России по объектам на территории Украины с 29 августа по 4 сентября. Итоги недели представило Минобороны РФ.
Для поражения целей применялись высокоточное оружие наземного и воздушного базирования, а также беспилотники большой дальности. Под удары попали предприятия украинского военно-промышленного комплекса, логистические центры и объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, которые использовались ВСУ.
Кроме того, поражены цеха производства и места хранения дронов и комплектующих, склады боеприпасов, топлива и материальных средств. В списке целей также указаны пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников.
Ранее Life.ru сообщал, что ВС РФ поразили логистический центр «ЕКО-Автотехникс» в Киевской области. По данным Минобороны, там хранились и распределялись товары двойного назначения для украинской армии.
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