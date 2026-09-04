Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 сентября, 09:34

Минобороны сообщило о 18 ударах по целям на Украине за неделю

Российские истребители в небе. Обложка © Life.ru

Российские истребители в небе. Обложка © Life.ru

Российские военные за неделю нанесли 18 серийных ударов по объектам на Украине, включая один массированный и 17 групповых. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, целями стали предприятия оборонно-промышленного комплекса, логистические узлы, объекты энергетики и транспортной инфраструктуры.

Кроме того, удары пришлись по производственным площадкам и складам, связанным с выпуском и хранением беспилотных летательных аппаратов, а также по местам размещения боеприпасов, топлива и других материальных ресурсов.

В Минобороны заявили, что атаки также затронули инфраструктуру украинских портов, которая использовалась для приёма, хранения и дальнейшего перемещения военных грузов и горючего для ВСУ.

За прошедшую неделю, согласно сообщению ведомства, российские силы нанесли удары по восьми сухогрузам и одному контейнеровозу.

Минобороны: ВС РФ поразили подстанцию «Новоодесская» в Одесской области
Минобороны: ВС РФ поразили подстанцию «Новоодесская» в Одесской области

Ранее Минобороны РФ сообщило об ударе по логистическому центру «ЕКО-Автотехникс» в Киевской области. По данным ведомства, на объекте хранились товары двойного назначения, использовавшиеся в интересах ВСУ. В результате атаки работа центра была прекращена.

Больше новостей о действиях российских войск и ситуации в зоне боевых действий — в разделе «Армия» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Украина
  • ВСУ
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar