Минобороны сообщило о 18 ударах по целям на Украине за неделю
Российские истребители в небе. Обложка © Life.ru
Российские военные за неделю нанесли 18 серийных ударов по объектам на Украине, включая один массированный и 17 групповых. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
По данным ведомства, целями стали предприятия оборонно-промышленного комплекса, логистические узлы, объекты энергетики и транспортной инфраструктуры.
Кроме того, удары пришлись по производственным площадкам и складам, связанным с выпуском и хранением беспилотных летательных аппаратов, а также по местам размещения боеприпасов, топлива и других материальных ресурсов.
В Минобороны заявили, что атаки также затронули инфраструктуру украинских портов, которая использовалась для приёма, хранения и дальнейшего перемещения военных грузов и горючего для ВСУ.
За прошедшую неделю, согласно сообщению ведомства, российские силы нанесли удары по восьми сухогрузам и одному контейнеровозу.
Ранее Минобороны РФ сообщило об ударе по логистическому центру «ЕКО-Автотехникс» в Киевской области. По данным ведомства, на объекте хранились товары двойного назначения, использовавшиеся в интересах ВСУ. В результате атаки работа центра была прекращена.
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