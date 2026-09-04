Минобороны сообщило о 18 ударах по целям на Украине за неделю

Российские военные за неделю нанесли 18 серийных ударов по объектам на Украине, включая один массированный и 17 групповых. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, целями стали предприятия оборонно-промышленного комплекса, логистические узлы, объекты энергетики и транспортной инфраструктуры.

Кроме того, удары пришлись по производственным площадкам и складам, связанным с выпуском и хранением беспилотных летательных аппаратов, а также по местам размещения боеприпасов, топлива и других материальных ресурсов.

В Минобороны заявили, что атаки также затронули инфраструктуру украинских портов, которая использовалась для приёма, хранения и дальнейшего перемещения военных грузов и горючего для ВСУ.

За прошедшую неделю, согласно сообщению ведомства, российские силы нанесли удары по восьми сухогрузам и одному контейнеровозу.

Ранее Минобороны РФ сообщило об ударе по логистическому центру «ЕКО-Автотехникс» в Киевской области. По данным ведомства, на объекте хранились товары двойного назначения, использовавшиеся в интересах ВСУ. В результате атаки работа центра была прекращена.