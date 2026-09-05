Село Куртовка перешло под контроль Армии России
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Село Куртовка Донецкой Народной Республики перешло под контроль Армии России, успеха добились бойцы «Южной» группировки войск. Об этом отчиталось Минобороны РФ 5 сентября.
«Подразделения «Южной» группировки войск освободили населённый пункт Куртовка Донецкой Народной Республики», — сказано в докладе МО.
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