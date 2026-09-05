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Регион
Опубликовано 5 сентября, 09:06

Кобяков заявил о надежде на возвращение новых регионов в состав России

Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

Советник президента России Антон Кобяков в интервью на Восточном экономическом форуме заявил о надежде на продолжение возвращения исторических регионов в состав России. Он отметил, что сейчас в стране 89 субъектов Федерации, включая те, «которые возвращаются в лоно нашей Родины».

«Надеюсь, что это возвращение только на тех регионах, о которых мы знаем, не закончится», — сказал Кобяков, отвечая на вопрос ТАСС о том, сколько сейчас регионов в России и будет ли их количество увеличиваться в будущем.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в июне 2026 года начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов докладывал президенту Владимиру Путину об освобождении 29 населённых пунктов и взятии под контроль более 600 квадратных километров территории в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях .

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Наталья Афонина
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