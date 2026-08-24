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24 августа, 08:36

Бойцы ВСУ сливали нашим командирам свои координаты и манёвры по трофейной рации

Боец Тайга: Российские ВС использовали трофейные рации ВСУ для зачистки Зелёного

Обложка © ТАСС /Александр Полегенько

Обложка © ТАСС /Александр Полегенько

Российские штурмовики использовали трофейные рации ВСУ, чтобы зачистить село Зелёное в Запорожской области. Таким образом, украинские военные сливали свои данные нашим командиров, сами того не зная, рассказал стрелок 36-й отдельной мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии группировки «Восток» с позывным Тайга.

«Радиосвязь трофейную также слушали. У нас есть человек, который относит их на ближайший пункт, где безопаснее, и там уже слушают их наши командиры. <...> Нам передавали, где их точки, укрепы, куда движется противник, с какой стороны его ждать», — рассказал стрелок ТАСС.

По его словам, у них есть человек, который относит захваченные рации в безопасное место, и там командиры прослушивают переговоры украинских военных. Благодаря этому они узнавали, где находятся позиции противника, куда он двигается и откуда ждать атаки. Шифрование украинцам не помогло.

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Напомним, что российские военные освободили село Зелёное в Запорожской области. Об этом 21 августа официально сообщили в Минобороны. Штурмовики зачистили больше 200 домов и построек. Украинская армия в этих боях потеряла до роты солдат (это около 100 человек), более 20 тяжёлых дронов «Баба-яга», восемь бронемашин, три наземных робота и 13 автомобилей. Военное ведомство также опубликовало видео боёв за село и карту с его расположением.

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Наталья Афонина
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