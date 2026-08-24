Марочко: Потери ВСУ за неделю составили почти 9,9 тысячи солдат

За минувшую неделю потери украинской армии, включая иностранных наёмников, составили почти 9 850 человек убитыми и ранеными. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, проанализировав данные Минобороны России.

По его словам, по сравнению с прошлой неделей потери выросли на 265 человек. Больше всего ударов по живой силе противника нанесли российские войска группировки «Восток», которые действуют в Днепропетровской и Запорожской областях.

«Санитарные и безвозвратные потери за неделю противника составили около 9 850 боевиков и наёмников — на 265 больше по сравнению с предыдущим отчётным периодом. Наибольший ущерб в живой силе был нанесён в зоне ответственности группировки войск «Восток», действующей в Днепропетровской и Запорожской областях», — написал Марочко.

Кроме того, за неделю российские военные уничтожили один самолёт МиГ-29, почти 8,5 тысячи беспилотников, два безэкипажных катера, 12 морских судов, 3 танка, реактивные системы залпового огня Vampire и «Град», 52 артиллерийских орудия, 46 станций радиоэлектронной борьбы, а также более 600 единиц другой боевой техники.

Ранее стало известно, что в ночь на 24 августа российские войска нанесли массированные удары по объектам на Украине. В Минобороны сообщили, что целями были порты и суда, которые использовались для перевозки грузов для ВСУ. В порту «Южный» под Одессой в результате атак поражены: танкер, который привёз топливо для украинской армии, пять резервуаров с горючим, десять складов с военным имуществом, а также электроподстанция, которая снабжает порт энергией.