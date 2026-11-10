Залужный признал, что ВСУ израсходовали свои снаряды ещё весной 2022 года
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Украинская армия полностью израсходовала имевшиеся на складах запасы снарядов уже в первые месяцы конфликта. Последние боеприпасы ВСУ выпустили на рубеже апреля и мая 2022 года, сообщил бывший главнокомандующий украинскими войсками, ныне посол страны в Великобритании Валерий Залужный.
«В конце апреля – начале мая 2022 года Вооружённые силы Украины выпустили свой последний снаряд, находившийся на наших складах», — написал экс-главком в статье для «Украинской правды».
По его словам, май и июнь того года стали особенно тяжёлыми для украинских войск. Собственные резервы уже закончились, а необходимая помощь от зарубежных партнёров ещё не поступила в достаточном объёме.
Ранее Life.ru сообщал о сокращении запасов ракет для комплексов Patriot в Европе. По данным Bloomberg, количество перехватчиков PAC-2 и PAC-3 у европейских стран достигло минимального уровня, что осложняет дальнейшие поставки Украине. При этом европейские государства не спешат передавать оставшиеся боеприпасы без гарантий восполнения запасов со стороны США.