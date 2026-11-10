Украинская армия полностью израсходовала имевшиеся на складах запасы снарядов уже в первые месяцы конфликта. Последние боеприпасы ВСУ выпустили на рубеже апреля и мая 2022 года, сообщил бывший главнокомандующий украинскими войсками, ныне посол страны в Великобритании Валерий Залужный.

«В конце апреля – начале мая 2022 года Вооружённые силы Украины выпустили свой последний снаряд, находившийся на наших складах», — написал экс-главком в статье для «Украинской правды».

По его словам, май и июнь того года стали особенно тяжёлыми для украинских войск. Собственные резервы уже закончились, а необходимая помощь от зарубежных партнёров ещё не поступила в достаточном объёме.