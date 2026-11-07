Медики оказывают помощь 44-летнему мужчине, который получил осколочные ранения при взрыве в посёлке Михайловка Климовского района. Об этом сообщил губернатор Брянской области Егор Ковальчук.

«Ещё одно преступление киевского режима. В поселке Михайловка Климовского района мотоциклист наехал на взрывоопасный предмет. В результате его детонации 44-летний мужчина получил осколочные ранения», — сказал Ковальчук.

Четыре человека получили ранения в Климовском районе 4 ноября, когда, по данным Ковальчука, украинские беспилотники атаковали посёлок Климово и окрестности села Могилёвцы. В первом случае осколками ранило двоих мужчин и повредило магазин. Во втором дрон ударил по гражданскому автомобилю, пострадали ещё два человека.