«Мой дядя самых честных правил»: Александр Пушкин возглавил Самарский областной суд

Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала Александра Пушкина на должность председателя Самарского областного суда. Об этом сообщил Верховный суд России по итогам заседания ВККС.

Кандидатуру поддержал председатель ВС Игорь Краснов. После рассмотрения претендентов он подчеркнул значение кадровых решений для дальнейшего развития судебной системы.

Пушкин родился в Краснотурьинске Свердловской области. После армии получил образование в Уфимской высшей школе МВД, затем окончил аспирантуру в Москве и защитил кандидатскую диссертацию.

Профессиональный путь он начинал в системе ведомственного образования, где дошёл от преподавателя до заместителя начальника Тульского филиала Московского университета МВД. Также работал в Уральском юридическом институте МВД и Академии ФСИН. В судебную систему Пушкин перешёл в 2008 году, став мировым судьёй. В последние годы он работает в Первом апелляционном суде общей юрисдикции.

Ранее Life.ru сообщал, что ВККС 22 сентября должна рассмотреть заявление заместителя председателя Верховного суда Юрия Глазова о прекращении его полномочий. Решение также относится к нынешним кадровым изменениям в судебной системе.