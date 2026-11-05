Новое поколение сборной Португалии начало прощаться с Криштиану Роналду после его решения завершить выступления за национальную команду. Одним из первых эмоциональное обращение к многолетнему капитану оставил Бруну Фернандеш.

«Спасибо за вдохновение. Было привилегией разделить великие моменты за нашу сборную с моим кумиром детства», — написал Фернандеш под публикацией Роналду.

Для 32-летнего полузащитника эта фраза особенно символична: Фернандеш вырос уже в эпоху Роналду, а позднее успел сыграть вместе с ним не только за сборную Португалии, но и за «Манчестер Юнайтед».

В последние месяцы именно Фернандеш всё чаще выходил с капитанской повязкой национальной команды. В октябре он подчёркивал, что Роналду вне зависимости от конфликта с тренерским штабом останется главным символом португальской сборной и одним из важнейших игроков в истории страны.

Роналду объявил о завершении карьеры в сборной 5 ноября. За национальную команду он провёл 234 матча и забил 146 голов, установив мировые рекорды по обоим показателям среди футболистов мужских сборных. Португальская федерация уже заявила, что намерена организовать для бывшего капитана отдельную церемонию прощания.