«Мой кумир детства»: Бруну Фернандеш трогательно попрощался с Роналду
Бруну Фернандеш поблагодарил Роналду после его ухода из сборной
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Новое поколение сборной Португалии начало прощаться с Криштиану Роналду после его решения завершить выступления за национальную команду. Одним из первых эмоциональное обращение к многолетнему капитану оставил Бруну Фернандеш.
«Спасибо за вдохновение. Было привилегией разделить великие моменты за нашу сборную с моим кумиром детства», — написал Фернандеш под публикацией Роналду.
Для 32-летнего полузащитника эта фраза особенно символична: Фернандеш вырос уже в эпоху Роналду, а позднее успел сыграть вместе с ним не только за сборную Португалии, но и за «Манчестер Юнайтед».
В последние месяцы именно Фернандеш всё чаще выходил с капитанской повязкой национальной команды. В октябре он подчёркивал, что Роналду вне зависимости от конфликта с тренерским штабом останется главным символом португальской сборной и одним из важнейших игроков в истории страны.
Роналду объявил о завершении карьеры в сборной 5 ноября. За национальную команду он провёл 234 матча и забил 146 голов, установив мировые рекорды по обоим показателям среди футболистов мужских сборных. Португальская федерация уже заявила, что намерена организовать для бывшего капитана отдельную церемонию прощания.
Ранее Life.ru подробно разбирал, почему Криштиану Роналду решил завершить карьеру в сборной Португалии и что предшествовало его неожиданному уходу.