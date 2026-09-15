«Моют мусор и копят бутылки»: Россиянка рассказала о странных привычках европейцев

Российская тревел-блогерша Елена, прожившая месяц у друзей в Европе, рассказала о бытовых привычках местных жителей. Некоторые из них, по её словам, сильно отличаются от российских. Своими впечатлениями она поделилась в блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Особенно Елену удивила привычка некоторых европейцев промывать отходы перед тем, как выбросить их. Такое поведение она заметила у подруги, живущей в Словении.

«Оказывается, для европейцев это норма, мусор моют практически все, и делают это для того, чтобы в дальнейшем в мусорках не было неприятного запаха. А также, чтобы не завелись насекомые», — написала она.

Ещё одной особенностью стали пластиковые бутылки. Их местные жители не спешат выбрасывать, а собирают, после чего сдают и получают за тару специальные талоны.

Необычной для россиянки оказалась и организация стирки в некоторых европейских домах. В Германии, где живут её друзья, для этого пользуются общей прачечной. Как объяснила Елена, такой вариант позволяет не занимать место в квартире стиральной машиной и хранить бытовые принадлежности в специально отведённом помещении. При этом блогерша уточнила, что подобная практика распространена далеко не во всех европейских домах.

Ранее сообщалось, что семья уроженцев Казахстана Татьяны и Игоря Плехановых решила перебраться из Германии в Россию, поскольку их не устраивали местные порядки и подходы к воспитанию детей. Одним из последних эпизодов, подтолкнувших супругов к переезду, стала анкета в немецком детском саду. В документе они увидели графы «Родитель 1» и «Родитель 2». Для пары, придерживающейся традиционных взглядов, такая формулировка оказалась особенно неприятной.