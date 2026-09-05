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Регион
Опубликовано 5 сентября, 10:46

Переехавшая в Россию семья из Эстонии пожаловалась на дискриминацию в Прибалтике

Кирилл и Маргарита Купченковы. Обложка © RT

Кирилл и Маргарита Купченковы. Обложка © RT

Столкнувшись с невыносимым отношением к русскоязычным жителям, супруги Маргарита и Кирилл Купченковы приняли решение покинуть Эстонию и переехать в Псковскую область. В своё время они познакомились в Канаде, но для жизни выбрали именно нашу страну.

Супруги рассказали, что уровень сервиса в России значительно превосходит европейский и канадский. Они признались, что в Эстонии столкнулись с открытой дискриминацией и запретом русского языка в школах.

«Перестали обслуживать в магазинах. Очень часто могли высадить из такси», — поделилась Маргарита в беседе с RT.

В России Купченковы купили дом и устроились на работу. Маргарита отвечает за связи с общественностью в перинатальном центре, а Кирилл работает сетевым администратором.

Переехавшая из Эстонии женщина назвала учёбу на русском роскошью
Переехавшая из Эстонии женщина назвала учёбу на русском роскошью

Ранее Россия заявила о намерении засудить страны Прибалтики за расовую дискриминацию русскоязычного населения. Москва намерена до конца года подать иски против Латвии, Литвы и Эстонии в международные судебные инстанции.

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Борис Эльфанд
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