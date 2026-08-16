Бывшая жительница Эстонии Елена назвала возможность обучать детей на русском языке одним из преимуществ переезда в Россию. Семья живёт рядом с двумя школами, до которых можно дойти за пять-семь минут, рассказала женщина РИА «Новости».

Елена переехала в Россию вместе с мужем и тремя детьми в конце 2023 года. Семья приняла участие в государственной программе добровольного переселения соотечественников, живущих за рубежом.

Женщина отметила, что после переезда оказалась среди людей со схожим культурным кодом. По её словам, для неё важно свободно отмечать памятные даты, гордиться достижениями предков, смотреть знакомые фильмы и слушать русские песни.

Елена также сравнила отношение людей в двух странах. По её оценке, в России она чаще сталкивается с готовностью помочь, дружелюбием и открытостью. Она также заявила, что в Эстонии участие в мероприятиях 9 Мая сопровождали усиленные меры полиции и негативная реакция окружающих.

«Я уже не говорю про роскошь учиться на родном языке», — подчеркнула Елена.

В Эстонии женщине приходилось возить детей до ближайшей школы на автомобиле и проводить за рулём несколько часов в день.

Ранее сообщалось, что интерес к переезду из Канады в Россию вырос в первой половине 2026 года. Российское посольство получило заявления почти из всех канадских провинций. С начала года дипломаты оформили 61 свидетельство участника программы добровольного переселения соотечественников. Чаще всего обращения поступали из Манитобы, Онтарио и Альберты. В посольстве связали рост интереса с экономическими проблемами, снижением качества жизни и русофобией в Канаде. Отдельным механизмом могут воспользоваться иностранцы, которые разделяют традиционные российские духовно-нравственные ценности. В 2025–2026 годах канадцам выдали 69 виз.