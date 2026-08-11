США, Европа, Ближний Восток: Сотни иностранных специалистов подали заявки на переезд в РФ

Более 600 иностранных специалистов подали заявки на участие в российской программе по привлечению талантливых кадров из-за рубежа. Об этом РИА «Новости» рассказала гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

По её словам, интерес проявляют жители Европы, США, Канады и стран Ближнего Востока. Программа рассчитана на учёных, спортсменов, студентов, представителей культуры и других перспективных специалистов.

«С 15 апреля у нас зарегистрировано на специализированной платформе около 4 тысяч человек. Уже подано 658 заявок на эту программу», — сообщила Чупшева.

Глава АСИ отметила, что Россия стремится создать комфортные условия для иностранцев, которые разделяют традиционные ценности, рассматривают возможность переезда и хотят продолжить профессиональную деятельность в стране.

Ранее семья, переехавшая из Эстонии в Великий Новгород, рассказала о главных преимуществах жизни в России, которых на Западе не сыскать. Она также отметила заметную разницу в выборе овощей, фруктов и молочной продукции, а отдельного внимания удостоились российские государственные и частные клиники.