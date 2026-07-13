«Издалека долго течёт река Гудзон»: Американец впарил нижегородцу «переезд» в США за 4,3 млн

Гражданина США приговорили в Нижнем Новгороде к восьми годам колонии общего режима за мошенничество с деньгами родственников и знакомых. Об этом сообщил Нижегородский областной суд.

Гражданина США приговорили в Нижнем Новгороде к восьми годам колонии общего режима. Видео © VK / Нижегородский областной суд

Следствие установило, что иностранец незаконно находился в России и стал фигурантом пяти эпизодов обмана — четырёх в крупном и одного в особо крупном размере. В 2022 году мужчина предложил брату своей супруги помочь с документами для переезда в Соединённые Штаты. Под этим предлогом он получил от родственника около 4,3 млн рублей.

Ещё нескольких потерпевших подсудимый убедил передать ему деньги на покупку и доставку автомобилей из США по выгодной цене. Общая сумма ущерба по этим эпизодам достигла 2 млн рублей.

«Подсудимый признан виновным в совершении инкриминируемых преступлений», — говорится в сообщении суда.

Иски потерпевших удовлетворены полностью. Сам осуждённый вину не признал.

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