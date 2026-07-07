Россиянку приговорили к обязательным работам за ложь о ЗППП у бывшего и его дамы

Жительница Краснодара получила 332 часа обязательных работ за распространение ложной информации о своём бьюти-мастере. Поводом для конфликта стал роман с её экс-супругом, сообщили в объединённой пресс-службе судов Краснодарского края.

Женщины хорошо общались, а клиентка регулярно посещала процедуры у косметолога и даже проходила у неё обучение по инъекциям, пилингам и плазмолифтингу. Их отношения изменились после того, как девушка увидела в соцсетях врача фотографию с бывшим мужем в ресторане.

После этого, по данным дела, краснодарка начала приходить в кабинет косметолога и врать посетителям, что у той якобы есть заболевания, передающиеся половым путём. Кроме того, она стала звонить клиентам мастера и даже обратилась к владельцу помещения с предупреждениями. Косметолог обратилась в суд. В ходе разбирательства выяснилось, что обвинения о ЗППП не имели подтверждения.

«В суде женщина заявила, что не хотела никого порочить, а просто предъявила бывшей подруге претензию по поводу того, что у неё отношения с её мужем, который страдал опасным заболеванием и к моменту оглашения приговора стал уже бывшим», — уточнили в пресс-службе.

Но объяснения сплетницу не спасли, её признали виновной в клевете и приговорили к обязательным работам.

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