Не только русскоязычные: Коренные канадцы начали оформлять документы для переезда в РФ

Интерес к переезду из Канады в Россию заметно вырос в первой половине 2026 года. Заявления поступают практически из всех канадских провинций, а среди желающих перебраться в РФ есть не только соотечественники, но и коренные канадцы, сообщили «Известиям» в российском посольстве.

С начала года дипмиссия оформила 61 свидетельство участника государственной программы добровольного переселения соотечественников. Активнее всего обращения поступают из Манитобы, Онтарио и Альберты, где традиционно живут крупные русскоязычные общины.

«Отмечаем повышенный интерес к Государственной программе по содействию добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом», – рассказали в посольстве.

В дипмиссии связывают рост интереса прежде всего с ухудшением качества жизни на фоне экономических проблем в Канаде. Ещё одной причиной дипломаты назвали давление либеральной повестки и сохраняющуюся русофобию, из-за которой часть русскоязычных жителей предпочитает искать более спокойное место для жизни.

При этом Россией интересуются и граждане Канады, не относящиеся к русскоязычной диаспоре. Они могут воспользоваться отдельным механизмом для иностранцев, разделяющих традиционные российские духовно-нравственные ценности.

«В качестве основного мотива заявители указывают намерение покинуть Канаду и переехать в Россию на постоянное место жительства», – отметили в посольстве.

По данным дипмиссии, в 2025-2026 годах канадцам выдали 69 виз по этому механизму.

Ранее Life.ru писал, что похожий интерес к переезду в Россию фиксируют и в Норвегии. В российское посольство там обращаются как соотечественники с норвежским гражданством, так и жители других стран Евросоюза. Дипмиссия ведёт такие заявки совместно с МВД в рамках государственной программы добровольного переселения.