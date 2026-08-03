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3 августа, 02:27

Австрийцы потянулись в Россию после указа о традиционных ценностях

Около 50 граждан Австрии переехали в Россию после указа Путина о ценностях

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Около 50 граждан Австрии переехали в Россию после принятия указа о поддержке людей, разделяющих традиционные российские ценности. Об этом заявил посол РФ в Вене Андрей Грозов в беседе с РИА «Новости».

«Такой возможностью уже воспользовались порядка 50 человек. Причём, что характерно, большинство лиц, воспользовавшихся такой возможностью, были именно австрийцы», — отметил дипломат.

По словам Грозова, российская сторона продолжает фиксировать интерес со стороны жителей Австрии к переезду в страну по этой программе.

Речь идёт об указе президента России Владимира Путина от 19 августа 2024 года № 702 «Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности».

Наибольшее количество обращений, как отметил посол, поступило сразу после вступления документа в силу. Сейчас интерес к возможности переезда сохраняется.

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Граждане Бельгии также продолжают оформлять российские визы для иностранцев, которые разделяют традиционные ценности. В 2026 году посольство РФ в Брюсселе выдало девять таких документов. Обладатели специальных виз могут в упрощённом порядке получить разрешение на временное проживание в стране. Всего в 2025 году документы этой категории оформили более 1,1 тыс. иностранцев. На первом месте оказались граждане Германии, которым выдали 168 виз. Далее следуют Франция со 140 документами и США со 105.

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Виталий Приходько
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