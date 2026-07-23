Граждане Бельгии запрашивают российские «визы традиционных ценностей»

Граждане Бельгии продолжают оформлять российские визы для иностранцев, которые разделяют традиционные ценности. В 2026 году посольство РФ в Брюсселе выдало девять таких документов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в дипмиссии.

«По этой программе было выдано семнадцать виз за 2025 год и девять виз за 2026 год», — рассказал сотрудник посольства.

Программа действует с августа 2024 года. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Обладатели специальных виз могут в упрощённом порядке получить разрешение на временное проживание в стране.

Всего в 2025 году документы этой категории оформили более 1,1 тыс. иностранцев. На первом месте оказались граждане Германии, которым выдали 168 виз. Далее следуют Франция со 140 документами и США со 105.

Ранее сообщалось, что Великобритания с 1 июля 2026 года полностью перевела новые визы в электронный формат. Власти страны перестали вклеивать подтверждающие документы в паспорта заявителей. Ранее выданные бумажные визы продолжат действовать до окончания указанного срока. Сведения о разрешении на въезд теперь хранятся в системе eVisa, доступ к которой открывает учётная запись британской миграционной службы. Перед поездкой необходимо проверить данные и привязать электронную визу к действующему загранпаспорту. При этом правила подачи заявления не изменились: соискателям по-прежнему может потребоваться посещение визового центра, сдача отпечатков пальцев и фотографирование.