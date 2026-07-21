Визы без наклеек: что изменилось для россиян при поездках в Великобританию

Великобритания с 1 июля 2026 года перестала выдавать новым заявителям визовые наклейки для паспортов. Теперь успешно оформленная британская виза подтверждается в электронном виде через систему eVisa, следует из ноты посольства страны в Москве и разъяснений британской миграционной службы.

Ранее вклеенные визы аннулировать не будут. Если срок действия виньетки в паспорте ещё не истёк, её можно использовать для поездок в Великобританию до указанной на ней даты.

Новая eVisa представляет собой цифровую запись об иммиграционном статусе человека, типе выданной ему визы и связанных с ней условиях. Для доступа к документу потребуется учётная запись UK Visas and Immigration — UKVI.

Перед поездкой заявителю необходимо проверить данные в личном кабинете и убедиться, что электронная виза связана с действующим загранпаспортом. Именно по его реквизитам перевозчик и пограничные службы смогут подтвердить разрешение на въезд.

Переход на цифровой формат не означает отмену самой визовой процедуры. Заявление по-прежнему подаётся по установленным правилам, а соискателям в зависимости от категории визы может понадобиться посетить визовый центр, сдать отпечатки пальцев и сделать фотографию. Меняется только способ подтверждения выданного разрешения.

Ранее Life.ru рассказывал, какие страны продолжают выдавать визы россиянам. Эксперт отмечал, что на фоне сокращения числа доступных европейских направлений растёт интерес в том числе к оформлению британских виз.