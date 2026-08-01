«Цивилизованное безделье»: Почему ЕС слепо тянет себя в яму миграционного беспредела

Открыто выступать против миграционной политики Европейского союза готовы лишь отдельные государства, заявил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв. По его мнению, наиболее самостоятельную позицию занимают Польша и Венгрия, которые реалистичнее оценивают последствия массовой миграции.

В комментарии для РИАМО эксперт отметил, что Румыния и Болгария сильнее зависят от Брюсселя экономически и поэтому не могут проводить независимый курс. Греция, по его оценке, также не намерена активно сопротивляться общеевропейской политике.

«Культура цивилизованного безделья, которая существует в юго-восточной Европе, не имеет себе аналогов», — подчеркнул политолог.

По его оценке, руководство ЕС ошибочно рассчитывает на успешную интеграцию любых мигрантов из Азии и Африки. На практике многие приезжие не стремятся адаптироваться к жизни в европейских странах, хоть Брюссель и предпочитает не замечать эту проблему.

Тем временем миграционный кризис усилил разногласия внутри Европейского союза. По мнению политолога, усиливающаяся проблема поставила под угрозу действие Шенгенского соглашения между отдельными странами ЕС.