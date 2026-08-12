Посольство: Граждане Норвегии подают заявления на переселение в Россию
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Граждане Норвегии начали обращаться в российское посольство с заявлениями на участие в государственной программе добровольного переселения соотечественников в РФ. Интерес проявляют также жители других стран Евросоюза, сообщили РИА «Новости» в дипмиссии.
В посольстве уточнили, что заявки поступают не только от российских граждан, имеющих право воспользоваться программой. Документы подают и соотечественники, которые уже имеют гражданство Норвегии или других европейских государств.
«К нам поступают заявления не только от граждан России, имеющих право на участие в программе, но и наших соотечественников, являющихся гражданами Норвегии и стран ЕС», – рассказали дипломаты.
Российская дипмиссия ведёт работу по таким обращениям в тесном взаимодействии с МВД. Конкретное число поступивших заявлений в посольстве не назвали.
Государственная программа содействия добровольному переселению соотечественников, живущих за рубежом, действует с 2006 года. Она была утверждена президентом России Владимиром Путиным.
Ранее Life.ru писал, что интерес к переезду в Россию проявляют и жители Австрии. После появления механизма для иностранцев, разделяющих традиционные российские ценности, такой возможностью воспользовались около 50 человек, причём большинство из них были именно австрийцами. В российском посольстве в Вене отмечали, что запросы на переезд продолжают поступать.
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