Посольство: Граждане Норвегии подают заявления на переселение в Россию

Граждане Норвегии начали обращаться в российское посольство с заявлениями на участие в государственной программе добровольного переселения соотечественников в РФ. Интерес проявляют также жители других стран Евросоюза, сообщили РИА «Новости» в дипмиссии.

В посольстве уточнили, что заявки поступают не только от российских граждан, имеющих право воспользоваться программой. Документы подают и соотечественники, которые уже имеют гражданство Норвегии или других европейских государств.

«К нам поступают заявления не только от граждан России, имеющих право на участие в программе, но и наших соотечественников, являющихся гражданами Норвегии и стран ЕС», – рассказали дипломаты.

Российская дипмиссия ведёт работу по таким обращениям в тесном взаимодействии с МВД. Конкретное число поступивших заявлений в посольстве не назвали.

Государственная программа содействия добровольному переселению соотечественников, живущих за рубежом, действует с 2006 года. Она была утверждена президентом России Владимиром Путиным.

Ранее Life.ru писал, что интерес к переезду в Россию проявляют и жители Австрии. После появления механизма для иностранцев, разделяющих традиционные российские ценности, такой возможностью воспользовались около 50 человек, причём большинство из них были именно австрийцами. В российском посольстве в Вене отмечали, что запросы на переезд продолжают поступать.