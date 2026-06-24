Россия засудит страны Балтии за расовую дискриминацию русскоязычных граждан
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Россия намерена до конца года подать иски против стран Балтии, обвинив их в дискриминации русскоязычного населения. Об этом заявил директор правового департамента МИД РФ Максим Мусихин, выступая на Петербургском международном юридическом форуме.
Он отметил, что соответствующие планы уже были публично озвучены. По словам Мусихина, речь идёт о претензиях, связанных с вопросами расовой дискриминации в отношении русскоязычных жителей. Дипломат также подчеркнул, что юридические механизмы будут использоваться более активно и «в наступательном плане».
«Мы публично анонсировали намерение ориентировочно до конца года подать иски против стран Балтии за расовую дискриминацию в отношении русскоязычного населения», — подчеркнул Мусихин.
Так, сразу после назначения на пост главы МВД Латвии Янис Домбрава обязал вести служебные диалоги и внутреннюю коммуникацию исключительно на латышском языке. А а Литве обвинили русский язык в негативном «влиянии на психику». В Эстонии министр образования Эстонии Кристина Каллас вызвала гнев учителей, когда на выпускном в Кохтла-Ярве обратилась к родителям на русском языке. При этом Эстония, Литва и Латвия уже отказались от переговоров по жалобе России на нарушение прав русскоязычного населения в суде ООН.
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