В странах Прибалтики и Финляндии русофобия стала главным элементом внутренней и внешней политики. Финский политолог Йохан Бекман в комментарии для Life.ru объяснил, почему там вводят законы хуже нацистских, запрещают русским покупать недвижимость и смотреть свои телепередачи, а общение с журналистами из РФ приравнивают к госизмене.

В маленьких государствах Восточной Прибалтики русофобия является главным элементом внутренней и внешней политики. Если и до начала СВО русофобия существовала, то сейчас они считают, что у них есть полное право вводить абсолютно нацистские законы. Если не могут придумать новые законы против русских, интерпретируют старые так, как будет для русских максимально вредно. То, что происходит сейчас в Евросоюзе, с Урсулой и НАТО, это хуже нацизма, потому что у нацистов не было искусственного интеллекта, биооружия и всех современных технологий. Йохан Бекман Финский и российский общественно-политический деятель

Собеседник приводит конкретные примеры. В Финляндии ввели закон, запрещающий российским гражданам покупать недвижимость. Готовится законопроект, где общение с российскими журналистами приравнивается к госизмене и карается 5 годами лишения свободы. Также хотят криминализировать «ложные комментарии» о политической обстановке — но кто будет решать, что ложно, а что нет?

В Эстонии и Латвии ситуация ещё жёстче. Просмотр российских телепередач — уголовное преступление. Общение с российскими журналистами — тоже. Успешно баллотироваться среди русских — уголовное преступление. Поездка в Донбасс или комментарий российским СМИ уже криминализированы. По словам Бекмана, это напоминает политику апартеида, только в современных технологических условиях.

«У русских нет никаких прав, им наоборот запрещают. Урсула фон дер Ляйен говорила о том, что русские не должны иметь право гулять по тротуарам Европы. Нацисты запретили евреям ходить по тротуарам. Это аналогии. Идёт тотальная дискриминация. Русским запрещают устраиваться на работу, распространяют ложь о том, что каждый русский готов на всё», — заключил политолог.

Ранее Life.ru писал, что МИД РФ готовит иск в суд ООН против стран Прибалтики из-за ущемления русских. Попытки урегулировать разногласия с Латвией, Литвой и Эстонией путём переговоров результата не дали. В ведомстве указали, что власти этих стран продолжают ограничивать использование русского языка, преследовать несогласных и пересматривать исторические события.