Может ли воспитатель наказывать ребёнка в детском саду: что говорит закон

Воспитатель может остановить опасное поведение ребёнка, объяснить правила и применять педагогически обоснованные методы воспитания. Но официально наказывать дошкольника замечанием, выговором или другим дисциплинарным взысканием нельзя, а физическое и психическое насилие прямо запрещено законом.

При этом закон не содержит отдельного списка бытовых ситуаций вроде «можно ли поставить в угол» или «можно ли посадить отдельно от остальных». Поэтому в каждом таком случае важно различать педагогическую меру и унижение или насилие.

Может ли воспитатель наказывать ребёнка по закону

Федеральный закон «Об образовании» устанавливает несколько важных правил. Дисциплина в образовательной организации должна поддерживаться с уважением человеческого достоинства, а физическое и психическое насилие по отношению к воспитанникам запрещено. Кроме того, предусмотренные законом дисциплинарные взыскания — замечание, выговор и отчисление — вообще не применяются к детям, которые получают дошкольное образование. Статья 43 закона «Об образовании».

У самого ребёнка есть право на уважение человеческого достоинства, защиту от физического и психического насилия, оскорбления личности, а также на охрану жизни и здоровья. Права обучающихся.

К дошкольникам нельзя применять дисциплинарные взыскания — замечание, выговор или отчисление, предусмотренные для других обучающихся. Фото © Carsten Koall/dpa

Поэтому схема «ты плохо себя вёл — я тебя накажу» в детском саду юридически совсем не то же самое, что педагогическое воздействие.

Что воспитатель всё-таки имеет право делать

Воспитатель не обязан позволять ребёнку делать всё что угодно. Закон требует от педагогов применять педагогически обоснованные методы воспитания, учитывать возраст, психофизическое развитие и здоровье ребёнка, а также уважать его честь и достоинство. Обязанности педагогических работников.

Поэтому педагог может остановить конфликт, развести дерущихся детей, объяснить правила поведения, переключить ребёнка на другую деятельность, помочь ему успокоиться или подключить родителей и специалистов.

Главная граница — способ воздействия. Если действие необходимо для безопасности ребёнка или окружающих, соразмерно ситуации и не превращается в унижение, запугивание или физическую расправу, это не то же самое, что запрещённое насилие.

Может ли воспитатель поставить ребёнка в угол

Прямой статьи закона со словами «ставить ребёнка в угол запрещено» нет. Но это не означает, что любой такой способ автоматически разрешён.

Временная изоляция ребёнка сама по себе не считается наказанием: важно, зачем её применили, насколько долго и не было ли унижения. Фото © Сarsten Koall/dpa

Если «угол» превращается в публичное унижение, запугивание, длительную принудительную изоляцию или другое психологически травмирующее воздействие, такая практика может вступать в противоречие с правом ребёнка на достоинство и защиту от психического насилия. Статья 43 закона «Об образовании».

Другое дело — ненадолго посадить или отвести перевозбуждённого ребёнка в спокойное место, чтобы прекратить драку и помочь ему успокоиться. Сам по себе факт временного разделения детей ещё не означает наказания: значение имеют цель, длительность и способ обращения с ребёнком.

Имеет ли воспитатель право кричать на ребёнка

Повышенный голос сам по себе не выделен в законе как отдельное нарушение. Например, педагог может громко остановить ребёнка, который выбегает на дорогу или делает что-то опасное.

Но систематические крики, оскорбления, угрозы, унижение или запугивание — уже совсем другая ситуация. Педагог обязан соблюдать этические нормы и уважать честь и достоинство воспитанников, а ребёнок имеет право на защиту от оскорблений и психологического насилия. Поэтому вопрос следует оценивать не по громкости голоса как таковой, а по содержанию и характеру воздействия.

Может ли воспитатель ударить ребёнка

Нет. Физическое насилие в образовательной организации запрещено. Это касается не только очевидных побоев: грубое физическое воздействие на ребёнка также может повлечь разбирательство и ответственность в зависимости от обстоятельств. Норма закона.

В 2025 году Life.ru рассказывал о случае в Якутии, где воспитательница схватила девочку за волосы и повела её обратно в группу. Суд взыскал в пользу ребёнка 25 тысяч рублей компенсации морального вреда, а заведующую детсадом оштрафовали.

При этом физически остановить ребёнка, если он прямо сейчас причиняет вред себе или другому человеку, — другая ситуация. Защиту от непосредственной опасности нельзя автоматически приравнивать к физическому наказанию; действия взрослого должны быть необходимыми и соразмерными.

Ударить ребёнка воспитатель не имеет права: физическое насилие в образовательной организации прямо запрещено законом. Фото © IMAGO/Photo News

Можно ли наказать ребёнка за драку или плохое поведение

Даже если дошкольник постоянно нарушает правила, дерётся или мешает другим детям, дисциплинарное взыскание по статье 43 закона «Об образовании» к нему применить нельзя. Для дошкольников закон прямо делает исключение.

Но это не означает бездействия педагогов. Воспитатель может пресечь опасное действие, разъединить детей, проговорить ситуацию, применять педагогические методы коррекции поведения, взаимодействовать с родителями и при необходимости привлекать педагога-психолога или других специалистов.

Что воспитателю точно нельзя делать

Недопустимыми становятся методы, связанные с физическим или психическим насилием и унижением достоинства ребёнка. Это принципиально отличает воспитательное воздействие от наказания: педагог может устанавливать границы поведения, но не может добиваться послушания побоями, угрозами, оскорблениями или унижением.

Причём последствия могут быть серьёзными. Трудовой кодекс прямо предусматривает применение даже однократного метода воспитания, связанного с физическим или психическим насилием над воспитанником, как отдельное основание для прекращения трудового договора с педагогическим работником. Разумеется, вопрос о том, подпадает ли конкретный инцидент под эту норму, зависит от установленных обстоятельств. Статья 336 ТК РФ.

Что делать родителю, если воспитатель наказал ребёнка

Сначала важно отделить неприятную ребёнку педагогическую ситуацию от возможного нарушения. Фразы «тебе сейчас нужно успокоиться», прекращение драки или временное разведение конфликтующих детей сами по себе ещё не доказывают незаконное наказание. Удары, таскание за волосы, оскорбления, угрозы и систематическое унижение — уже основания отнестись к ситуации совсем иначе.

Если ребёнок рассказывает о недопустимом обращении, имеет смысл спокойно зафиксировать его рассказ и обстоятельства: когда это произошло, кто присутствовал, есть ли следы травм или другие свидетели.

Если ребёнок рассказывает о грубом обращении в детском саду, родителям стоит зафиксировать обстоятельства и письменно обратиться к руководству учреждения. Фото © Martin Schutt/dpa

Далее родители вправе письменно обратиться к руководству образовательной организации. Статья 45 закона «Об образовании» позволяет родителям направлять обращения о нарушении прав ребёнка. Такое обращение должно быть рассмотрено. Родители также могут обратиться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. Статья 45 закона «Об образовании».

Если речь идёт о возможном физическом насилии или причинении вреда здоровью, важно зафиксировать повреждения у врача и уже в зависимости от обстоятельств обращаться в правоохранительные органы.

Могут ли воспитателя уволить за грубое обращение с ребёнком

Могут. Статья 336 Трудового кодекса предусматривает отдельное основание для прекращения трудового договора с педагогом — применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим или психическим насилием над воспитанником. Статья 336 ТК РФ.

Но увольнение не происходит автоматически после любой жалобы родителя: сначала должны быть установлены обстоятельства произошедшего и соблюдена предусмотренная законом процедура.

Частые вопросы

Можно ли воспитателю ставить ребёнка в угол?

Прямого законодательного запрета именно на «угол» нет. Однако унизительная, запугивающая или длительная принудительная изоляция может нарушать право ребёнка на достоинство и защиту от психического насилия.

Можно ли воспитателю кричать на ребёнка?

Сам по себе повышенный голос отдельно законом не запрещён, особенно если необходимо срочно предупредить опасность. Но оскорбления, унижение и психическое насилие недопустимы.

Можно ли воспитателю ударить ребёнка?

Нет. Физическое насилие в образовательной организации запрещено.

Может ли воспитатель наказать ребёнка за плохое поведение?

Официальные дисциплинарные взыскания к дошкольникам не применяются. Воспитатель вправе использовать педагогически обоснованные методы коррекции поведения.

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