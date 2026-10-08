Мозоль и ссадина довели двух девочек до больницы с температурой под 40

Двух девочек в Подмосковье госпитализировали с сильным воспалением ног и температурой до 40 градусов после небольших повреждений кожи. Об этом телеграм-каналу «SHOT ПРОВЕРКА» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

В Подмосковье двух девочек госпитализировали с инфекцией после мозолей и ссадины. Фото © Telegram/ SHOT ПРОВЕРКА

У одной пациентки появились мозоли из-за неудобной обуви, у другой — ссадина на колене. По данным медиков, через повреждённые участки проник стрептококк, который вызвал рожистое воспаление.

Обеих почти одновременно доставили в Пушкинскую клиническую больницу имени Розанова. Для борьбы с заболеванием понадобились антибиотики и около десяти дней в стационаре. Сейчас дети уже дома, однако наблюдение продолжается: врачи следят за их состоянием из-за риска отсроченных осложнений.

Специалисты объяснили, что такая инфекция может быстро распространяться по лимфатическим сосудам, затрагивая кожу и подкожную клетчатку. Среди возможных последствий они назвали поражение почек, суставов и сердца.

Медики призвали сразу промывать небольшие ранки и обрабатывать их подходящим антисептиком. Нарастающее покраснение, отёк, сильная боль или повышение температуры — повод обратиться за медицинской помощью.

Ранее педиатр объяснила, каких ошибок избегать при обработке детских ран. Она рекомендовала аккуратно смывать загрязнения, не растирая повреждённое место тканью или бинтом. Йод и спиртовые растворы, по её словам, следует наносить только на неповреждённую кожу вокруг. Глубокие порезы и застрявшие в тканях посторонние предметы требуют осмотра хирурга.