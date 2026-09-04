Мультимиллионер и «король мороженого» уходит в монахи: кому достанутся его миллионы

Основатель популярного в Таиланде бренда мороженого Hawell's решил продать бизнес и уйти в монахи. Об этом сообщает AsiaOne. Сирипонг Аккарасриюк объявил о своём намерении 21 августа.

Миллионер хочет продать компанию за 165 миллионов батов (почти 434 миллиона рублей) и обещает 5 миллионов батов (около 13 миллионов рублей) тому, кто найдёт покупателя. В сделку «короля мороженого» войдут земля, офис, завод, бренд и рецепты.

По словам бизнесмена, он решил посвятить себя буддизму ещё 15 лет назад. Полностью оставить социальную и семейную жизнь он планирует через два года. За это время он хочет купить землю и оборудовать место для медитации.

Аккарасриюк основал Hawell's в 1999 году. В начале 2000-х бренд стал очень популярным — 22 точки работали в крупнейших ТЦ Бангкока. Но со временем международные конкуренты вытеснили его, и последний магазин закрылся в 2014 году. Однако в 2023 году бизнесмену удалось открыть новую точку, и она снова стала востребованной.

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