Мурашко: Выживаемость онкопациентов в России достигла исторического максимума

Одногодичная выживаемость онкопациентов в России достигла лучшего показателя за весь период СССР и современной России. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Речь идёт о доле пациентов, которые остаются в живых спустя год после установления онкологического диагноза. По словам главы Минздрава, одновременно одногодичная летальность снизилась до минимальных значений.

«Мы видим, что, конечно, у этого есть перспективы для дальнейшего снижения», — сказал Мурашко, говоря об одногодичной летальности.

Министр также сообщил о заметном расширении возможностей лечения онкологических заболеваний. Количество циклов химиотерапии в России фактически увеличилось вдвое.

Кроме того, в медучреждениях появились современные аппараты для проведения лучевой терапии.

Ранее Life.ru сообщал, что новые методы лечения онкологических и онкогематологических заболеваний включат в программу государственных гарантий. Речь шла в том числе о клеточных технологиях, пептидных препаратах и мРНК-терапии.