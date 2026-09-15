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Опубликовано 15 сентября, 16:01

Мурашко: Выживаемость онкопациентов в России достигла исторического максимума

Обложка © Софья Сандурская/ТАСС

Обложка © Софья Сандурская/ТАСС

Одногодичная выживаемость онкопациентов в России достигла лучшего показателя за весь период СССР и современной России. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Речь идёт о доле пациентов, которые остаются в живых спустя год после установления онкологического диагноза. По словам главы Минздрава, одновременно одногодичная летальность снизилась до минимальных значений.

«Мы видим, что, конечно, у этого есть перспективы для дальнейшего снижения», — сказал Мурашко, говоря об одногодичной летальности.

Министр также сообщил о заметном расширении возможностей лечения онкологических заболеваний. Количество циклов химиотерапии в России фактически увеличилось вдвое.

Кроме того, в медучреждениях появились современные аппараты для проведения лучевой терапии.

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Ранее Life.ru сообщал, что новые методы лечения онкологических и онкогематологических заболеваний включат в программу государственных гарантий. Речь шла в том числе о клеточных технологиях, пептидных препаратах и мРНК-терапии.

Больше новостей о диагностике, лечении и медицинских разработках — в разделе «Медицина» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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