Российскую вакцину от меланомы сделали бесплатной по ОМС
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Российскую персонализированную вакцину для лечения меланомы теперь можно получить по полису ОМС. Об этом сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Денис Логунов.
«Вся эта история сейчас вписана в ОМС, то есть такую вакцину можно получить по ОМС», — рассказал специалист.
Речь идёт о мРНК-вакцине «Неоонковак», которую создают индивидуально для конкретного пациента с учётом особенностей его опухоли. В 2026 году препарат уже ввели двум пациентам.
Разработка создана при участии Центра имени Гамалеи и НМИЦ онкологии имени Блохина, а производством занимается НМИЦ радиологии Минздрава России. Препарат предназначен для лечения меланомы.
До конца года российские специалисты планируют начать такую терапию ещё как минимум у 20 пациентов. Для части из них индивидуальные схемы вакцин уже разработаны и синтезированы.
Ранее Life.ru рассказывал, что в России уже подготовили персонализированные вакцины от меланомы для 12 пациентов. Каждый такой препарат создаётся отдельно после исследования опухоли конкретного больного.
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