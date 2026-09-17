Мусоровоз сбил восьмилетнего мальчика на обычном самокате в Москве

Восьмилетний мальчик попал под колёса мусоровоза во время катания на самокате на юге Москвы. Ребёнка госпитализировали, сообщила столичная прокуратура. Авария произошла на Ореховом бульваре. В момент столкновения школьник управлял механическим самокатом.

«Ход доследственной проверки, проводимой по данному факту, а также принятие по ее результатам законного процессуального решения на контроле в прокуратуре Южного административного округа», — уточнили в ведомстве.

Во время проверки будет установлена степень виновности водителя мусоровоза.

Ранее Life.ru сообщал, что число ДТП с участием средств индивидуальной мобильности в России за год выросло на 37%. За восемь месяцев 2026 года в таких авариях пострадали 3,6 тысячи человек.