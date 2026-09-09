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Опубликовано 9 сентября, 11:34

Мужчина похитил петербурженку из-за неразделённой любви

Петербурженка смогла сбежать после того, как трое людей с ножом силой посадили её в машину и увезли в подмосковный Чехов. Об этом сообщили в полиции Северной столицы.

Видео © ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

По данным оперативников, женщину подкараулили у дома на Московском проспекте в конце марта. Среди подозреваемых — двое мужчин 54 и 40 лет, а также их 40-летняя знакомая.

Организатором похищения считают 54-летнего жителя Чехова. По версии полиции, он решился на преступление из-за неразделённых чувств к 49-летней петербурженке. Пленница воспользовалась невнимательностью похитителей и сбежала. После этого она обратилась за помощью в полицию.

Подозреваемых задержали 22 июля в Московской области при участии Росгвардии. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ, всех троих доставили в Петербург и заключили под стражу. Правоохранители устанавливают возможных соучастников и проверяют задержанных на причастность к другим преступлениям.

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Ранее в Твери расследовали другую историю с похищением женщины из-за отношений. Life.ru рассказывал о 21-летней невесте, которую родственники силой увезли за две недели до свадьбы. Молодой человек утверждал, что семья была против брака и угрожала девушке. Полиция начала проверку, однако её собственная версия произошедшего на момент публикации оставалась неизвестной.

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Обложка © ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Николь Вербер
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