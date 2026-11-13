Мирный житель получил ранения в результате атаки украинского беспилотника на село Толпино Кореневского района Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Пострадавшему 36 лет. В результате удара он получил минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение правой стопы.

Мужчина самостоятельно обратился за медицинской помощью в Курскую областную больницу. Врачи окажут ему необходимую помощь, уточнил глава региона.