Мужчина пострадал при атаке беспилотника ВСУ на село в Курской области
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Мирный житель получил ранения в результате атаки украинского беспилотника на село Толпино Кореневского района Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
Пострадавшему 36 лет. В результате удара он получил минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение правой стопы.
Мужчина самостоятельно обратился за медицинской помощью в Курскую областную больницу. Врачи окажут ему необходимую помощь, уточнил глава региона.
Ранее Life.ru сообщал, что Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после атаки украинских беспилотников на промышленное предприятие в Самарской области. Удар был нанесён утром 13 ноября. По данным следствия, погибли четыре человека, ещё пятеро получили ранения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.