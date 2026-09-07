Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 сентября, 15:53

Мужчину обстреляли на территории ЖК бизнес-класса на западе Москвы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Konstantin Savusia

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Konstantin Savusia

Мужчину ранили при стрельбе в жилом комплексе «Матч Поинт» на западе Москвы. По предварительной информации, огонь открыли из травматического оружия. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

Пострадавший рассказал, что в него выстрелили в подъезде дома № 13 на улице Василисы Кожиной. После нападения он добрался до подземной парковки. Там мужчина обратился за помощью к соседям. Предварительно, у него обнаружили четыре ранения в области спины.

Обстоятельства произошедшего и причины конфликта пока неизвестны. Информации о личности стрелявшего также нет. Правоохранителям предстоит установить детали нападения и разыскать причастного к нему человека.

В Москве мужчина выстрелил в голову подростку из-за шума возле подъезда
В Москве мужчина выстрелил в голову подростку из-за шума возле подъезда

В начале сентября в Москве произошёл другой инцидент с применением травматического оружия. После нападения мужчины с лопатой возле храма в Марьино задержали прохожего, открывшего по нему огонь. Перед этим агрессор успел напасть на нескольких человек.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar