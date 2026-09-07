Мужчину обстреляли на территории ЖК бизнес-класса на западе Москвы

Мужчину ранили при стрельбе в жилом комплексе «Матч Поинт» на западе Москвы. По предварительной информации, огонь открыли из травматического оружия. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

Пострадавший рассказал, что в него выстрелили в подъезде дома № 13 на улице Василисы Кожиной. После нападения он добрался до подземной парковки. Там мужчина обратился за помощью к соседям. Предварительно, у него обнаружили четыре ранения в области спины.

Обстоятельства произошедшего и причины конфликта пока неизвестны. Информации о личности стрелявшего также нет. Правоохранителям предстоит установить детали нападения и разыскать причастного к нему человека.

В начале сентября в Москве произошёл другой инцидент с применением травматического оружия. После нападения мужчины с лопатой возле храма в Марьино задержали прохожего, открывшего по нему огонь. Перед этим агрессор успел напасть на нескольких человек.