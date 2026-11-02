Предполагаемый организатор хакерской схемы «Вася Грек», участники которой атаковали российские и зарубежные компании, отправлен под домашний арест. Ещё двое фигурантов находятся под подпиской о невыезде. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в мессенджере «Макс».

МВД пресекло деятельность хакеров «Вася Грек», атаковавших компании. Видео © Макс / Ирина Волк

По данным ведомства, злоумышленники рассылали вредоносные программы, выдавая их за обычные бухгалтерские документы. Такие файлы использовались для целевых фишинговых атак на организации в России и за рубежом.

Вычислить участников схемы удалось по цифровым следам. Операцию провели сотрудники Бюро специальных технических мероприятий и Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Во время обысков полицейские изъяли компьютеры и средства связи. По фактам хищения денег и распространения вредоносного программного обеспечения возбуждены уголовные дела.

Точное число пострадавших компаний и размер причинённого ущерба пока не раскрываются. Другие подробности расследования представитель МВД не привела.

Ранее Life.ru сообщал о масштабной кибератаке на российские компании, в ходе которой злоумышленники рассылали бухгалтерам письма с заражёнными вложениями. С начала 2026 года под удар попали более трёх тысяч организаций. Вредоносные файлы скрывали под видом счетов на оплату, актов сверки и других рабочих документов. После их открытия хакеры могли получить доступ к паролям и вывести деньги на подконтрольные счета.