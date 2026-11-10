В России находятся около 6,5 миллиона иностранных граждан. При этом доля мигрантов, официально занятых трудовой деятельностью, достигла 50%. Об этом сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев во время правительственного часа в Совете Федерации.

«По состоянию на 1 октября в нашей стране находилось около 6,5 млн мигрантов. Доля занятых легальной трудовой деятельностью возросла с 45% до 50%. Для сравнения — 10 лет назад данный показатель составлял всего 25%», — заявил министр.