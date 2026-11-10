МВД: В России находятся около 6,5 млн мигрантов
Рабочие в Москве. Обложка © Life.ru
В России находятся около 6,5 миллиона иностранных граждан. При этом доля мигрантов, официально занятых трудовой деятельностью, достигла 50%. Об этом сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев во время правительственного часа в Совете Федерации.
«По состоянию на 1 октября в нашей стране находилось около 6,5 млн мигрантов. Доля занятых легальной трудовой деятельностью возросла с 45% до 50%. Для сравнения — 10 лет назад данный показатель составлял всего 25%», — заявил министр.
Ранее Life.ru сообщал о новых штрафах для иностранцев за нарушение миграционного законодательства. С 3 ноября в России увеличились размеры взысканий за нарушение режима пребывания. Кроме того, расширился перечень административных правонарушений, за которые иностранных граждан могут выдворить из страны.