МВД направит регионам рекомендации по разобщению анклавов мигрантов
Обложка © Life.ru
МВД России в ближайшее время направит главам регионов рекомендации по предотвращению появления и разобщению уже сложившихся анклавов мигрантов. Правительство одобрило документ, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев на правительственном часе в Совете Федерации.
Рекомендации разработали по поручению заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева. Подготовка законодательных предложений по этой теме также предусмотрена планом реализации миграционной политики на 2026–2030 годы. МВД, ФСБ и Минэкономразвития поручили совместно с регионами проработать поправки, которые позволили бы субъектам вводить меры против формирования таких анклавов.
Колокольцев добавил, что работа должна вестись комплексно. Зачастую анклавы возникают, когда росийский работодатель предоставляет жильё приезжим, напомнил он. Министр отметил, что международный опыт подтверждает, что решение вопроса не будет простым.
Как уже сообщалось, за первые девять месяцев 2026 года в Россию въехали около 7,5 миллиона иностранных граждан. Это почти на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По словам Колокольцева, на 1 октября в России находилось около 6,5 миллиона иностранных граждан. При этом доля мигрантов, официально занятых трудовой деятельностью, увеличилась с 45% до 50%. Для сравнения, десять лет назад этот показатель составлял 25%.