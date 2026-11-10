Рекомендации разработали по поручению заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева. Подготовка законодательных предложений по этой теме также предусмотрена планом реализации миграционной политики на 2026–2030 годы. МВД, ФСБ и Минэкономразвития поручили совместно с регионами проработать поправки, которые позволили бы субъектам вводить меры против формирования таких анклавов.

Как уже сообщалось, за первые девять месяцев 2026 года в Россию въехали около 7,5 миллиона иностранных граждан. Это почти на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По словам Колокольцева, на 1 октября в России находилось около 6,5 миллиона иностранных граждан. При этом доля мигрантов, официально занятых трудовой деятельностью, увеличилась с 45% до 50%. Для сравнения, десять лет назад этот показатель составлял 25%.