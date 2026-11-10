За первые девять месяцев 2026 года в Россию въехали около 7,5 миллиона иностранных граждан. Это почти на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные привёл глава МВД Владимир Колокольцев во время правительственного часа в Совете Федерации.

«Что касается непосредственно миграционной ситуации. За 9 месяцев на территорию России въехало порядка 7,5 млн граждан. Это почти на 10% меньше, чем в 2025 году», — сообщил министр.

По словам Колокольцева, на 1 октября в России находилось около 6,5 миллиона иностранных граждан. При этом доля мигрантов, официально занятых трудовой деятельностью, увеличилась с 45% до 50%. Для сравнения, десять лет назад этот показатель составлял 25%.

Глава МВД также сообщил о сокращении числа преступлений, совершённых иностранцами. За январь — сентябрь зарегистрировали более 20 тысяч таких преступлений, что примерно на 40% меньше прошлогоднего показателя. Их доля в общей структуре преступности снизилась до 3,4%.

Отдельное внимание министр уделил контролю за получением российского гражданства и разрешений на проживание. По его словам, количество иностранцев, принятых в гражданство РФ, за год сократилось на треть, а за последние три года российское гражданство прекратили более чем у пяти тысяч ранее натурализованных лиц.