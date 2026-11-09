Федеральная служба безопасности России совместно с МВД прекратила гражданство семерых выходцев из Центральной Азии и Закавказья, проживавших в шести российских регионах. Причиной стали действия, которые создавали угрозу национальной безопасности и межнациональным отношениям. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

ФСБ лишила гражданства семерых выходцев из Центральной Азии и Закавказья. Видео © Центре общественных связей ФСБ

Основанием для решений стала статья 22 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации». В числе лишившихся российского паспорта оказался житель Забайкальского края, который призывал к противостоянию с правоохранителями и неисполнению их законных требований. Также он формировал негативное отношение к военной службе среди выходцев из стран ближнего зарубежья.

Ещё один фигурант — житель Тамбовской области, которого ФСБ назвала активным участником региональной диаспоры и сторонником идей национального превосходства. Он выступал за силовое отстаивание интересов трудовых мигрантов при конфликтах с местными жителями. Мужчина ранее был признан судом виновным в хулиганстве, причинении тяжкого вреда здоровью и незаконном обороте оружия и боеприпасов. Сейчас он отбывает наказание в колонии строгого режима.

Гражданства также лишились двое жителей Хакасии. Они распространяли националистические высказывания в отношении этнических русских и прививали неприязнь к ним своим несовершеннолетним детям. В частности, детям запрещали разговаривать на русском языке в образовательных учреждениях.

Житель Тверской области попал в список из-за предполагаемой причастности к экономическим преступлениям с использованием банковских карт несовершеннолетних россиян. Эти карты были получены преступным путём и использовались для незаконных финансовых операций. Сейчас проводится разбирательство и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Кроме того, гражданства лишили жителя Ивановской области, которого ведомство считает организатором массовой драки между выходцами из Центральной Азии и местными жителями. По оценке спецслужбы, произошедшее создало предпосылки для межнационального конфликта.

Седьмым стал житель Пермского края.Он распространял идеи этнического превосходства, пренебрежительно относился к коренному населению России и призывал участников диаспоры противостоять сотрудникам правоохранительных органов.