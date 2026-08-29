Восемь человек лишены гражданства за угрозу нацбезопасности России
ФСБ: Восемь выходцев из Центральной Азии и Закавказья лишены гражданства РФ
Обложка © ЦОС ФСБ
Российского гражданства лишились восемь выходцев из Центрально-Азиатского региона и Закавказья, действия которых создавали угрозу национальной безопасности страны. Такие данные привели в ЦОС ФСБ России.
Восемь человек лишили гражданства РФ. Видео © ЦОС ФСБ
Один из фигурантов, проживавший в Ставропольском крае, формировал неприязненное отношение к русской культуре и людям славянской национальности. Кроме того, он убеждал соотечественников не участвовать в помощи бойцам СВО.
Житель Адыгеи выступал против участия мусульман в боевых действиях на стороне Вооружённых сил России. В своём окружении мужчина также обсуждал возможность ведения «джихада» на территории РФ.
Ещё трое лишённых гражданства проживали в Тверской области. По данным спецслужбы, они были связаны с оборотом контрафактного алкоголя и табака, нелегальным трудоустройством выходцев из Центральной Азии, фиктивным миграционным учётом и другими правонарушениями.
«Среди лишённых гражданства трое жителей Тверской области, причастные к организации канала поставки и сбыта контрафактной алкогольной и табачной продукции», — говорится в сообщении.
У проживавшего в Челябинской области мужчины выявили причастность к организации незаконного молельного дома на территории оптового рынка. Ещё двум выходцам из Закавказья прекратили гражданство в связи с деятельностью, направленной на разжигание межнациональной розни.
Практика прекращения приобретённого гражданства применяется в России всё активнее. По данным МВД на май 2026 года, с момента вступления в силу нового закона его прекратили более чем у 4,5 тысячи человек, причём примерно в 300 случаях причиной стали действия, создающие угрозу безопасности страны.
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