Восемь человек лишены гражданства за угрозу нацбезопасности России

Российского гражданства лишились восемь выходцев из Центрально-Азиатского региона и Закавказья, действия которых создавали угрозу национальной безопасности страны. Такие данные привели в ЦОС ФСБ России.

Восемь человек лишили гражданства РФ. Видео © ЦОС ФСБ

Один из фигурантов, проживавший в Ставропольском крае, формировал неприязненное отношение к русской культуре и людям славянской национальности. Кроме того, он убеждал соотечественников не участвовать в помощи бойцам СВО.

Житель Адыгеи выступал против участия мусульман в боевых действиях на стороне Вооружённых сил России. В своём окружении мужчина также обсуждал возможность ведения «джихада» на территории РФ.

Ещё трое лишённых гражданства проживали в Тверской области. По данным спецслужбы, они были связаны с оборотом контрафактного алкоголя и табака, нелегальным трудоустройством выходцев из Центральной Азии, фиктивным миграционным учётом и другими правонарушениями.

«Среди лишённых гражданства трое жителей Тверской области, причастные к организации канала поставки и сбыта контрафактной алкогольной и табачной продукции», — говорится в сообщении.

У проживавшего в Челябинской области мужчины выявили причастность к организации незаконного молельного дома на территории оптового рынка. Ещё двум выходцам из Закавказья прекратили гражданство в связи с деятельностью, направленной на разжигание межнациональной розни.

Практика прекращения приобретённого гражданства применяется в России всё активнее. По данным МВД на май 2026 года, с момента вступления в силу нового закона его прекратили более чем у 4,5 тысячи человек, причём примерно в 300 случаях причиной стали действия, создающие угрозу безопасности страны.